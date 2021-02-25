Пандемия исказила результаты

Прибыль группы ВТБ по МСФО за 2020 год сократилась в 2,7 раза и составила 75,3 млрд руб. По мнению банкиров, негативные факторы, резко сократившие прибыль — повышенные резервы и обесценение непрофильных активов, остаются в прошлом, и прибыль в 2021 году увеличится многократно. Однако, по оценке экспертов, эти планы могут скорректироваться за счет реструктурированного кредитного портфеля, а также давления на профильные доходы в условиях роста ставок привлечения и снижения темпов кредитования.

Чистая прибыль группы ВТБ в пандемийном 2020 году сократилась на 62,6% до 75,3 млрд руб., следует из отчета по МСФО. Как объяснил член правления банка Дмитрий Пьянов, низкая прибыль обусловлена «двумя основными искажениями»: высоким объемом переоценки непрофильных активов ВТБ, который составил 126,4 млрд руб., а также повышенными объемами отчислений в резервы, вследствие чего стоимость риска по итогам 2020 года составила 1,9% годовых, увеличившись на 110 б. п. Если бы не эти факторы, прибыль ВТБ бы уложилась в докризисные ожидания и прогнозы.

В частности, по словам топ-менеджера, при нормализации стоимости риска и one-off эффекте отрицательной переоценки непрофильных активов банк бы показал находящуюся в «предыдущих ожиданиях нормализованную прибыль» в размере 223 млрд руб.

Чистый процентный доход ВТБ за прошлый год вырос на 20,7% и составил 531,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 12,5% до 136,8 млрд руб. Объем созданных резервов под кредитные убытки и прочие резервы составил 249,8 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза. Административные расходы увеличились на 6,2% до 270 млрд руб. Активы группы в прошлом году выросли на 16,9% до 18,1 трлн руб., а общее количество активных клиентов — до 14,9 млн ед.

В частности, кредитный портфель физлиц до создания резервов на возможные потери по ссудам вырос на 14,6% до 3,8 трлн руб., корпоративный кредитный портфель — на 14,9% (7,2% с учетом валютной переоценки) до 9,3 трлн руб. Кредиты населению росли преимущественно за счет увеличения ипотечного портфеля (на 24,3%), это частично компенсировало снижение объема автокредитования, указал банк. Корпоративные кредиты росли в основном за счет расширения кредитования на фоне восстановления экономики в третьем-четвертом кварталах 2020 года. Общий портфель составил 13,16 трлн руб., с поправкой на эффект валютной переоценки рост за год составил 9,2%. Объем просроченных кредитов (non performing loans, NPL) составил 5,7% кредитного портфеля, увеличившись на 100 б. п. Объем депозитной базы ВТБ вырос на 16,9% до 12,8 трлн руб. При этом депозиты населения увеличились на 13,8% до 5,7 трлн руб., депозиты юрлиц — на 19,6% до 7,1 трлн руб.

ВТБ подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год (75,3 млрд руб.), при этом менеджмент банка будет предлагать их провести единой выплатой. По итогам 2019 года ВТБ направил на дивиденды лишь 10% чистой прибыли по МСФО (от 201,2 млрд руб.), а сама выплата проводилась двумя траншами. «Наша модель капитала позволяет сказать о возможности возвратиться, начиная с этого года, к 50% payout с точки зрения дивидендного потока»,— указал господин Пьянов.

В дальнейшем с нормализацией прибыли возвратиться «к выплате дивидендов и от большой прибыли, соответствующей двухзначному ROE», отметил топ-менеджер.

Несмотря на серьезное снижение по прибыли в 2020 году, на 2021 год в банке смотрят позитивно, ожидая рост показателя до 250–270 млрд руб. Цель по чистой прибыли на 2021 год достижима, с учетом того, что основные убытки по непрофильным активам ВТБ были отнесены на 2020 год, полагает вице-президент Moody`s Ольга Ульянова. «Однако основной интригой остается размер кредитных потерь, поскольку более 10% кредитного портфеля банка было реструктурировано, и возвращение таких кредитов в категорию работающих остается под вопросом»,— отметила она. Другой риск выполнению прогноза ВТБ, по ее мнению, связан с тем, что профильные доходы банков также будут под давлением: маржа — из-за возможного роста ставок по вкладам, а комиссии — из-за возможного замедления роста розничного кредитования, по сравнению с прошлым годом. Ведь «именно новые выдачи во многом являются драйвером комиссионного дохода банков», отметила эксперт.

Ольга Шерункова