В Самарской области за время пандемии умерли 906 человек с COVID-19

За сутки в Самарской области выявлены 278 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Также за минувшие 24 часа из больниц региона были выписаны 276 пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Помимо прочего, за прошедший период в Самарской области умер один пациент, которому диагностировали коронавирус. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом в Самарской области за время пандемии зафиксировано 47689 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число умерших с COVID-19 за этот период в регионе составило 906 человек.

Георгий Портнов