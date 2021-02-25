Дело о хищении почти 230 млн рублей на строительстве орловского «Титаника» передают в суд

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 229 млн руб., выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» (из-за долгого срока строительства в регионе его называют «Титаником»). После вручения заключения троим фигурантам дело будет направлено в Советский райсуд Орла для рассмотрения по существу, рассказали в надзорном ведомстве. Обвиняемыми по делу являются топ-менеджеры подрядчиков на строительстве медцентра — гендиректор ЗАО «Союзинформ» и его заместителя, а также руководитель ООО «Стройком». Их имена в облпрокуратуре не раскрывают, но, по данным “Ъ-Черноземье“, речь идет о Максиме Селиванове, Евгении Морозкове и Гагике Будагяне соответственно. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет тюрьмы).

Дело расследовало УМВД РФ по Орловской области. По версии следствия, с мая 2012 года по декабрь 2014-го ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках госконтракта на строительство медцентра завысили стоимость выполненных работ, при этом не исполнив обязательства по контракту в полном объеме. Ущерб бюджету оценили более чем в 229 млн руб.

Строительство медцентра на базе облбольницы было начато еще в 2006 году и до сих пор не закончено. Дело о хищении почти 300 млн руб. ЗАО «Союзинформ» полицейское следствие возбудило в 2015 году.

Подробнее о первом уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Орловский "Титаник" доплыл до следствия».

Мария Старикова