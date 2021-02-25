Трудно осваиваемый инвестбюджет

По итогам 2020 года, неосвоенными остались 2,6 млрд руб., запланированных на объекты общественной инфраструктуры Пермского края. Власти региона не связывают этот факт с пандемией коронавируса. Депутаты заксобрания указывают на неопределенность источников финансирования и частые корректировки технических параметров. В минстрое подчеркивают, что стройки не останавливались.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным Контрольно-счетной палаты Пермского края, по состоянию на 1 января 2021 года по объектам общественной инфраструктуры регионального значения было не освоено 2,6 млрд руб. Эти средства планировалось использовать в 2020 году. Причины, по которым этого не произошло, в КСП не называют.

Вирус не при чем

В пресс-службе министерства строительства Пермского края не связывают корректировки сроков и объемов финансирования с пандемией COVID-19. «Все ключевые объекты, которые строятся под контролем минстроя в рамках проекта „Пермь-300“, будут реализованы. Отмены строительных планов в связи с эпидемиологической обстановкой не было. Пермский край стал одним из немногих регионов страны, где строительные работы во время карантинных ограничений не останавливались»,— заявили в пресс-службе ведомства.

В то же время в министерстве не отрицают, что из-за пандемии «возникали трудности с поставками стройматериалов, так как производители останавливали работу, осложнилась поставка материалов из других городов».

Депутаты заксобрания также полагают, что неосвоение средств по краевым инфраструктурным проектам не связано с новой коронавирусной инфекцией.

«Из 56 объектов адресной инвестиционной программы корректировки коснулись 52. Это произошло не столько из-за пандемии, сколько из-за изменения источников финансирования,— рассказывает первый заместитель председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.— К примеру, по строительству инфекционной больницы рассматривался вариант с привлечением инвестора, но в итоге решили строить исключительно за счет бюджета. Еще по ряду проектов, например по культурно-рекреационному пространству „Завод Шпагина“, уточнялись технические параметры. Иногда на подряды заявлялись строительные организации, переоценившие свои силы и не способные завершить проект. Все эти факторы не связаны с пандемией, по крайнем мере напрямую».

«Инвестиционный план в 2020 году не был освоен. Это произошло по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом,— отмечает и председатель комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова.— Возможно, помешали трудности с закупкой материалов и привлечением рабочей силы».

Краевое правительство отказалось от идеи партнерства с ГК «МедИнвестГрупп» по проекту строительства нового комплекса инфекционной больницы Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Никаких особых изменений по крупным инфраструктурным проектам за пандемию не произошло. Как был низкий процент освоения бюджетных средств и замороженные на годы проекты, так и остались,— считает член комитета регионального парламента по экономической политике, промышленности и налогам Александр Григоренко.— Единственное, что правительство отказалось от строительства аквапарка и перераспределило деньги с него и ряда других „замороженных“ объектов на закрытие бюджетных дыр. При этом каких-то новых серьезных проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) так и не появилось. Единственный реальный проект ГЧП — строительство Чусовского моста тоже находится в полузамороженном состоянии».

Плавающая позиция

В 2020 году краевое правительство планировало построить на условиях ГЧП новый комплекс инфекционной больницы. В качестве потенциального инвестора выступала федеральная ГК «МедИнвестГрупп». Однако планы были пересмотрены, правительство решило строить объект исключительно за счет бюджета. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 180,6 млн руб. в 2021 году и 1 млрд руб. в 2022-м.

По мнению краевых властей, строительство исключительно за счет бюджета позволит ускорить возведение нового больничного комплекса. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, первую очередь планируется построить в 2021 году, вторую и вспомогательные помещения — в 2022-м. Больница сможет переехать из существующего комплекса в центре города после ввода в эксплуатацию первой очереди.

В краевом минстрое отмечают, что решение о строительстве больницы только за счет бюджетных средств «не исключает возможности применения механизма ГЧП к другим проектам».

В ведомстве планируют также привлекать к краевым проектам федеральное финансирование. По данным пресс-службы минстроя, источники финансирования могут меняться, если это целесообразно для развития экономики края. В качестве примера такого подхода была названа подача заявки на включение проекта строительства нового здания Пермской художественной галереи в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год.

В 2021–2023 годах перед правительством стоит амбициозная задача — ввести в эксплуатацию более 45 объектов, отмечает Александр Третьяков. «Надеюсь, что минстрой и краевое управление капитального строительства смогут наладить процесс и отработать все проблемные моменты с подрядчиками. Нужно адекватно понимать возможности подрядных организаций и работать над устранением административных барьеров в работе. Уже сейчас эта работа стала более системной. Например, удалось сделать стоимость контрактов сопоставимой с соседними регионами. Надеюсь, что в 2021 году мы войдем в нормальный, рабочий ритм и процент освоения по адресной инвестпрограмме будет высоким»,— высказал свои ожидания депутат.

Константин Кадочников