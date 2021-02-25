«Недвижимость: новые векторы развития»

Дата проведения: 18 марта 2021 года (г. Новосибирск)

Рынок недвижимости – одна из наиболее важных областей экономики и, вместе с тем, один из наиболее динамично развивающихся рынков. Несмотря на непростой 2020-й год, застройщики сумели сохранить темпы строительства, спрос на жилье вырос, на эскроу-счета перешли все крупные девелоперы.

В 2021 году перед строительной отраслью стоят новые амбициозные задачи: внедрение комплексного подхода к развитию территорий, модернизация инфраструктурных проектов, развитие городов и совершенствование архитектурных решений.

Российское государство пытается всеми силами создать иррациональную ситуацию, при которой в отсутствие реальных факторов роста экономики, низкой ключевой ставки на фоне падающего ВВП искусственно разгоняется рынок недвижимости. Вопрос в том, как долго государство может оставаться платежеспособным и к каким последствиям это может привести.

Цель конференции: обсудить в какую сторону движется российский рынок недвижимости, что ожидает основных игроков строительного рынка и какие новые тренды развития девелопмента стоит ждать в ближайшем будущем.

Темы для обсуждения:

Как пандемия повлияла на рынок недвижимости и строительства, какое положение отраслей сейчас, и чего стоит ждать в ближайшем будущем?

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Сдерживающие факторы и перспективы.

Комплексное развитие территории в 2021 году, создание социальной инфраструктуры с участием федеральных и региональных программ. Перспективы законопроекта, узкие места в реализации.

Льготная ипотека: поддержка государством застройщиков и потребителей. Как долго продлиться и на какую помощь еще можно рассчитывать застройщикам.

Новые правила согласования объектов капитального строительства с Росгвардией. Последствия и перспективы.

Размытые (затянутые) сроки в принятии нового генерального плана города: что ждет застройщиков?

Как технологии меняют индустрию недвижимости, какие платформы и инструменты помогают улучшить бизнес в соответствии с новыми нормами жизни и работы людей.

Аудитория: представители органов власти, руководители компаний- застройщиков, представители ассоциации застройщиков, руководители банков по направлению работы с застройщиками.

По вопросам партнерства и участия:

Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Букина Наталья

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