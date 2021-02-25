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Мэрия Екатеринбурга потратит более 100 млн рублей на ремонт памятника архитектуры на Уралмаше

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение работ по ремонту памятника конструктивизма — «Фабрики-кухни УЗТМ», находящейся на бульваре Культуры рядом с гостиницей «Мадрид». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — около 107 млн руб. Ремонт планируется провести с апреля текущего года по май следующего.

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет обновить фасад здания и внутренние помещения, отремонтировать перекрытия, заменить электропроводку, систему канализации и водоснабжения.

Часть помещений здания площадью 16,4 тыс. м. передана на праве оперативного управления МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства», а другая часть находится в частной собственности юридического и физического лиц.

Напомним, в апреле прошлого года отремонтировать памятник архитектуры мэрию города обязала прокуратура. При этом планы по реставрации здания были озвучены еще несколько лет назад. Как писал Е1.ru, ДК планировали реставрировать по блокам: сначала ту часть здания, где раньше был Музей истории Уралмаша, потом часть, где Центр культуры Орджоникидзевский, затем там, где находится «Пятерочка» (со стороны церкви) и затем сгоревший блок. Отметим, в мае прошлого года там произошел большой пожар.

Илья Смирнов


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