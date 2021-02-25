Даже несмотря на летаргический сон, в который пандемия погрузила многие отрасли экономики, частные инвесторы оставались оптимистами и продолжали в 2020 году активно развивать новые проекты. Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с главой департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым.

— Инвестиции — это всегда обоюдовыгодный процесс. Как вы добились того, что бизнес активно вкладывается в развитие Москвы, даже несмотря на все эти трудности?

— Действительно, вы правы, объем частных вложений в Москву сегодня показывает значительный рост, несмотря даже на временные трудности, сегодня 70% инвестиций, которые поступают в город, — это частные инвестиции. И мы понимаем, что это результат наших программ по стимулированию развития инвестиций, по стимулированию промышленности, наши программы по налоговой поддержке предприятий и наши программы по гарантию сбыта предприятий с помощью офсетных контрактов.

— Как я понимаю, даже в этих льготах тоже есть своя иерархия, и самый привлекательный вариант для бизнеса — это статус инвестиционного приоритетного проекта, который дает максимальные налоговые преференции. Расскажите, кто получает это право, много ли таких проектов сейчас в Москве реализуется?

— Каждое предприятие само выбирает программу, по которой оно пойдет. Действительно, у нас на сегодняшний момент реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов, которые совокупно составляют почти 32 млрд инвестиций и принесут городу более 10 тыс. рабочих мест. Претендовать на это может предприятие, которое готово заниматься обрабатывающей промышленностью в Москве и инвестировать определенное количество денег в экономику.

— Удается ли вам оттянуть инвесторов подальше от центра Москвы, создавать привлекательные объекты за пределами третьего кольца, чтобы город гармонично развивался и не превращался в такой глобальный «Москва-Сити»?

— Да, Москва активно последние года работает над децентрализацией и снижением маятниковой миграции, и поэтому в прошлом году мы запустили новую программу поддержки девелоперов, которые, помимо жилья, готовы строить места приложения труда, то есть по сути дела рабочие места. Суть программы проста, что застройщик, помимо жилья, создает либо производственное, либо административно-деловое, либо торговое так называемое место приложения труда за третьим кольцом или за МКАДом. А взамен частично освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строят многоквартирный жилой дом. Выгода для города — это новые рабочие места там, где их не хватает, сокращение пассажиропотока и, конечно, снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт. Еще хотелось бы отметить, что осенью прошлого года мы уже начали заключать подобные соглашения, и сегодня, можно сказать, в активе города есть соглашения на более 100 тыс. кв. м. офисных площадей с планируемым объемом инвестиций в экономику более 8 млрд руб.

— Вы уже сказали, что Москва осваивает новый формат взаимодействия с инвесторами — офсетные контракты. Расскажите, что это такое. В чем их преимущество перед обычными контактами?

— Это по сути дела долгосрочная гарантированная закупка товаров для нужд города в обмен на инвестиции, которые предприятие либо новый инвестор готовы вложить в экономику города. Надо вложить более 1 млрд руб., за то город гарантирует на ближайшие там 8-10 лет выкуп определенного объема товаров. На сегодняшний момент у нас заключено уже 5 офсетных контрактов — это и фармацевтическая деятельность, это и медицинские технологии, и продукты питания для школ. И мы активно работаем над шестым офсетным контрактом. И в сфере наших интересов — это, помимо уже озвученной фармацевтической промышленности, мы активно смотрим машиностроение, IT и сферу ЖКХ, как одни из самых перспективных сфер для развития в Москве.

Беседовал Марат Кашин