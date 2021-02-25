СКР: За 2020 год в Башкирии на 188% выросло количество изнасилований

За 2020 год в Башкирии совершено на 188% больше изнасилований, чем по итогам 2019 года, сообщил сегодня на заседании Курултая республики руководитель СКР Башкирии Денис Чернятьев. Количество преступлений выросло со 110 до 317.

Резкий рост произошел за счет преступлений, совершенный в отношении несовершеннолетних, отметил господин Чернятьев.

По статистике СКР Башкирии, за прошедший год в регионе зарегистрировано 354 факта насильственных действий сексуального характера, что на 17% выше показателей 2019 года.

«В прошлом году совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД раскрыто два уголовных дела о серийных преступлениях в отношении детей. Оба совершены в Уфе с 2017 по 2020 годы. По одному из этих дел дядя совершал насильственные действия к племяннице — 322 факта. По другому — отчим совершал аналогичные преступления по отношению к дочери сожительницы. Выявлено 118 фактов. Преступления совершались длительное время в разных местах и оставались латентными: девочки были запуганы, их так называемые мамы не сообщали в правоохранительные органы», — рассказал Денис Чернятьев.

По его словам, оба дела направлены в суд, по одному уже вынесен обвинительный приговор.

В СКР Башкирии отмечают, что случаев семейного насилия в регионе не становится меньше, однако чаще всего такие преступления остаются незамеченными.

Анна Соколова