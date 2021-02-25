Вирусоустойчивые

По итогам 2020 года, индекс промышленного производства в регионе впервые за несколько лет ушел в минус, при этом несколько отраслей совершили рывок. Свою устойчивость к кризисным явлениям предприятия объясняют оперативным реагированием на запросы потребителя и своевременно принятыми мерами по борьбе с COVID-19. Эксперты прогнозируют, что в текущем году и у сохранивших стабильность отраслей могут возникнуть трудности, поскольку они так или иначе связаны с другими сегментами рынка, пострадавшими в период пандемии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сравнению с 2019 годом индекс промышленного производства в Пермском крае упал на 3%. Снижение показателя зафиксировано впервые с 2016 года, когда он ушел в минус на 1,3%. Затем в течение трех лет наблюдался рост: в 2017 году — на 4,4%, в 2018-м — на 1,9%, в 2019-м — на 2,5%.

В начале прошлого года промышленное производство в Прикамье тоже показывало рост, однако с введением ограничений из-за COVID-19 и приостановкой работы предприятий его индекс стал снижаться, и в июле составил уже 91,9% к июлю 2019-го. Во втором полугодии промышленность начала постепенно восстанавливаться: в ноябре индекс составил 98,3% в годовом отношении, в декабре — 100,5%.

Минус за минусом

Наиболее уязвимым оказался сектор энергетики. По данным Пермьстата, индекс промышленного производства в этой сфере, в отличие от других отраслей, в прошлом году ни разу не вышел в плюс. Самое большое падение было зафиксировано в октябре — на 24,1% к октябрю 2019-го. В целом за год индекс промпроизводства в секторе энергетики снизился на 11,9%. Производство, передача и распределение электроэнергии упали на 13,8%, производство и распределение газообразного топлива — на 9,3%, пара и горячей воды — на 5,5%.

Добыча полезных ископаемых в прошедшем году сократилась на 5%. Добыча нефти и газа уменьшилась на 5,5%, металлических руд — на 20,1%. При этом показатель производства в сфере услуг в области добычи полезных ископаемых вырос на 15,1%.

Производство в обрабатывающем секторе за год сократилось на 1,1%. В этой сфере на протяжении года происходили наименьшие колебания индекса промпроизводства — в пределах 0,2–9,2%. В декабре 2020 года обрабатывающие производства продемонстрировали положительную динамику: +4,9% относительно декабря предыдущего года.

Сильнее всего среди обрабатывающих производств в 2020 году упало производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (–24,5%), мебели (–22,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–12,2%), напитков (–11,1%). Рост показали текстильные предприятия (+27,3), производители электрооборудования (+13,5%), резиновых и пластмассовых изделий (+9,7%), химических веществ и химических продуктов (+3,4%).

Устойчивость — в развитии

Представители отраслей, которые, по данным статистики, продемонстрировали рывок, подтверждают, что им удалось сохранить устойчивость и даже нарастить объемы производства.

Из ткани чайковских текстильщиков в 2020 году было отшито более 500 тыс. защитных костюмов для медиков Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участники текстильного рынка говорят, что их положительным производственным результатам поспособствовала сама пандемия. В ГК «Чайковский текстиль» отметили, что объемы продаж в 2020 году оказались примерно равны прошлогодним показателям, но изменилась структура продаж. Ключевым ассортиментом компании в 2020 году стали ткани для многоразовой защитной одежды врачей. За этот период «Чайковский текстиль» произвел около 3 млн кв. м таких тканей, из которых швейными компаниями из разных регионов страны отшито более 500 тыс. комплектов костюмов для медиков.

Большие объемы выпуска этой продукции позволили компенсировать снижение спроса в первом полугодии по другим видам ассортимента, в частности по тканям для школьной формы, востребованность которой на рынке существенно снизилась с переходом школьников на дистанционное обучение. «Во втором полугодии восстановились сегменты рынка, которые не работали в период ограничительных мер в первом полугодии. В том числе состоялись тендеры на закупку спецодежды промышленных предприятий, которые были перенесены с первого полугодия»,— рассказали в пресс-службе группы компаний.

О росте производства в сфере изготовления электрооборудования в регионе свидетельствуют показатели лысьвенского предприятия «Электротяжмаш-Привод». В 2020 году выпуск турбогенераторов и гидрогенераторов вырос на 51,2% по сравнению с 2019 годом, электродвигателей — на 19,1%. По итогам прошлого года, суммарно произведенная мощность выпускаемых предприятием крупных генераторов превысила 470 МВт. Среди них гидрогенераторы СВ-320 для Эзминской ГЭС ПАО «РусГидро» — «Северо-Осетинский филиал», СВ-660 — для Верхне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» и СВ-375 для нужд ООО «Малые ГЭС Ставрополья и КЧР».

Как считают в ООО «Электротяжмаш-Привод», увеличение объемов выпускаемой продукции стало возможным потому, что завод вел непрерывную работу по повышению эффективности производственных процессов.

Общую устойчивость обрабатывающего сектора президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов объясняет тем, что большинство предприятий в 2020 году исполняли контракты, заключенные до пандемии, и предполагает, что в текущем году ситуация может измениться. «Мы видим по бюджету, что в прошлом году ощутимо снизилось поступление налогов. Так как основные налогоплательщики в нашем регионе — нефтяники и калийщики, снижение налоговых отчислений означает, что их прибыль уменьшилась. Меньше прибыли за прошлый год — меньше возможностей для инвестиций в этом. Скорее всего, эти компании в текущем году будут заказывать меньше новых единиц оборудования. Это могут почувствовать те предприятия, которые для них это оборудование производят. Ситуация в одном секторе проецируется на другой. Просто иногда это происходит быстро, а в некоторых случаях процесс замедлен»,— пояснил Олег Жданов.

Екатерина Артемова