В Аткарске вынесен приговор похитителям человека

В Саратовской области вынесен приговор двоим жителям Аткарска, которые обвинялись в похищении человека и самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено 16 ноября 2020 года. По версии следствия, на улице Тархова сообщники потребовали от своего знакомого возврата долга за проданный потерпевшему автомобиль в сумме 60 тыс. рублей и 100 тыс. руб. за предоставленный заем. Последний отказал им, и его посадили в автомобиль и вывезли в деревню Андреевка, где под угрозой убийства заставили спуститься в погреб и там закрыли.

Потерпевшему удалось выбраться и заявить о случившемся в полицию.

Злоумышленникам назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева