В Чувашии смягчили ограничительные меры по коронавирусу

Власти Чувашии ввели послабления ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы органов власти республики.

В частности, залы в кинотеатрах, театрах и концертных учреждениях можно заполнять до 75% вместо прежних 50%. Кроме того, такое же количество зрителей могут допустить на спортивные мероприятия. Однако площадь помещения, где проходит турнир, должна быть не менее 400 кв. м.

Кроме того, подросткам разрешили посещать торговые центры без родителей.

"Ъ-Казань"