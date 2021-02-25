Мэрия не будет сдавать в концессию сеть уличного освещения

Администрация Перми отказалась от предложений частных компаний в концессии по модернизации уличного освещения на территории города. Игорь Шершаков, гендиректор ПАО «Пермэнергосбыт», предлагавшего мэрии оферту о концессии, подтвердил сегодня журналистам, что компания получила официальный отказ от администрации города.

«Пермэнергосбыт» предлагал взять уличную сеть наружного освещения Перми в концессию на 12 лет. Объем собственных инвестиций компании мог составить около 4 млрд руб. Игорь Шершаков не стал комментировать решение мэрии, сообщив, что концессия в городе признана нецелесообразной. Помимо «Пермэнергосбыта», заявку подавала компания «Ростелеком». Сейчас сеть наружного освещения Перми эксплуатирует МУП «Горсвет».

Источник в мэрии подтвердил факт отказа, пояснив, что концессия оказалась невыгодной городу.