В Ростовской области выявили 296 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 296 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 107. В Батайске и Новочеркасске зафиксировано по 11 случаев заражения, в Таганроге — 10, в Неклиновском районе — девять, в Новошахтинске и Багаевском районе — восемь, в Шахтах, Азовском, Белокалитвинском, Волгодонском и Егорлыкском районах — по семь, в Кагальницком и Чертковском районах — по шесть. По пять новых случаев выявлено в Гуково, Зерноградском, Каменском, Матвеево-Курганском и Сальском районах, по четыре — в Аксайском, Миллеровском, Октябрьском и Пролетарском районах, по три — в Азове, Зимовниковском, Красносулинском, Песчанокопском, Семикаракорском, Тарасовском и Шолоховском районах, по два — в Волгодонске, Донецке, Дубовском, Константиновском, Морозовском, Орловском, Тацинском и Целинском районах, по одному — в Зверево, Каменске-Шахтинском, Веселовском, Мартыновском, Милютинском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 332 человека. Скончались 18 человек.

По состоянию на утро 25 февраля количество инфицированных в области превысило 72,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1718. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии выздоровели более 62,5 тыс. человек, умерли 3 079 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева