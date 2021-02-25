В Ярославской области коронавирусом заболели еще 150 человек и умерла одна женщина

В Ярославской области за прошедшие сутки произошла одна смерть от коронавируса. Скончалась женщина 1947 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 169 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 25 февраля, в области выявлено 32377 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 30694 человека выздоровели. 389 больных умерли. В больницах находятся 976 человек, из них 538 — с установленным диагнозом COVID-19 и 438 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16660 человек. На втором месте Рыбинск — 3622 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1733 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2534 теста на коронавирус. Карантин установлен для 6820 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов