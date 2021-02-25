На Ставрополье женщину заподозрили в организации игорного клуба

В Буденновске в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной организации азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, подозреваемая с января по июль 2020 года арендовала помещение в Буденновске, купила оборудование и организовала игорный клуб. Заведение действовало по следующему принципу: участники передавали деньги кассиру, который начислял их на счет игрока с помощью специальной программы. На депозите участника баллы соответствовали внесенной им сумме. Игра происходила онлайн. Когда участник проигрывал, игра автоматически прекращалась, а деньги оставались в кассе. Впоследствии подозреваемая их изымала.

Наталья Шинкарева