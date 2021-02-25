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Gucci объединяется с Animal Crossing

Gucci Beauty запускает свой отдельный GG Island в популярной игре Animal Crossing™: New Horizons. Посетителей острова приглашают взаимодействовать со специально разработанным контентом мира Gucci и ароматов линейки Gucci Guilty. Специальные функции включают серию мини-игр и виртуальные сувениры. Пользователей приветствует актер, музыкант, амбассадор модного дома Джаред Лето, он представлен в качестве постоянного резидента и помогает навигации игроков. Доступ на остров предоставляется через Dream Address.

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