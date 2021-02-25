В Перми создана петиция в поддержку «Балета Толстых»

На сайте change.org опубликована петиция в поддержку труппы «Балета Толстых» театра «Балет Евгения Панфилова». Ее создателем является инициативная группа «Сохраним „Балет Толстых“ в Перми!». Адресаты петиции — глава города, городской департамент культуры и молодежной политики, губернатор Прикамья и региональный минкульт. Петиция создана три дня назад, на данный момент ее подписали 124 человека.

Авторы петиции отмечают, что коллектив имеет большой успех в Перми, Пермском крае и многих городах России, однако руководство театра лишает труппу возможности выступать. В документе указано, что сначала ее артистам предложили расторгнуть трудовые отношения, а затем, после публикаций в СМИ, в театре изменили решение и создали для танцовщиц такие условия работы, которые вынуждают их уволиться самим. «Требуем смены руководства театра, которое создает многочисленные конфликтные ситуации и намерено распустить „Балет Толстых“! Просим помочь сохранить наследие создателя театра — гениального балетмейстера Евгения Панфилова!» — говорится в петиции.

Ранее руководство «Балета Евгения Панфилова» предложило артистам «Балета Толстых» расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. Прекратить трудовые отношения с труппой планировалось 26 февраля. При этом артисты должны были получить заработную плату за уже выполненную работу, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию в виде средней двухмесячной зарплаты. Руководство театра тогда не стало комментировать ситуацию. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми поясняли, что театр «Балет Евгения Панфилова» не прекращает правовые отношения с труппой «Балета Толстых», а собирается сменить ее общую концепцию и название.

На прошлой неделе в театре приняли решение не расторгать трудовые договоры с труппой, а лишь изменить график ее работы. Руководство культурного учреждения издало приказ, согласно которому с 16 апреля по 1 октября текущего года артисты будут работать пять дней в неделю с 17:00 до 21:00. До этого репетиции труппы проходили трижды в неделю с 19:00 до 22:00. По мнению источника в театре, все танцовщицы «Балета Толстых» работают в театре на полставки и новый график не позволяет им совмещать балет с основной работой.

Балет Толстых был создан как экспериментальная труппа театра в 1994 году. В танцевальный коллектив набирались женщины весом от 90 кг. В настоящий момент, по информации на сайте театра, труппа состоит из 11 артисток. Репертуар коллектива включает 11 постановок. За одну из них — одноактный балет «Бабы. Год 1945» театр «Балет Евгения Панфилова» в 2001 году получил первую в своей истории «Золотую Маску» в номинации «Новация».