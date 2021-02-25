Управляющего мини-отелем «Карамель» приговорили к пяти годам колонии

Индустриальный суд Перми признал виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, бывшего управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и лишению права заниматься гостиничной деятельностью на два года.

Суд посчитал доказанным, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала одного из домов и разместил там гостиницу. 20 января 2020 года произошел прорыв трубопровода, горячая вода попала в полуподвальные помещения мини-отеля, в результате погибли пять человек и четверо пострадали. Когда в помещения начал поступать кипяток, люди не смогли выбраться в безопасное место. К тому же через территорию мини-отеля проходил транзитный трубопровод, к которому подсудимый не обеспечил доступ специалистов.

Сам Сергей Щербаков в ходе предварительного следствия вину категорически отрицал.