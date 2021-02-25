Власти Ижевска решили не размещать парк «Патриот» у Дворца пионеров

Территорию у Дворца пионеров в Ижевске будут благоустраивать без тематической привязки. Ранее там планировали разместить военный парк «Патриот», но 45% граждан выступили против этого в рамках открытого опроса, отметил глава города Олег Бекмеметьев в эфире на совей странице во «ВКонтакте».

«В прошлом году один из участков этой большой территории уже благоустроен. В этом году продолжим приводить территорию в порядок. Один из участков будет расчищен от поросли, подрядчик обустроит дорожки для пешеходных прогулок, установит скамейки, освещение, небольшую площадку для воркаута и уличных тренажеров, а также благоустроит газоны. Общая сумма реализации проекта составит 8,9 млн руб.»,— прокомментировал благоустройство у Дворца пионеров господин Бекмеметьев.