Прокуратура организовала проверку после отключения теплоснабжения в уральском поселке

Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку после отключения теплоснабжения в поселке Студенческий Белоярского района (Свердловская область), сообщила пресс-служба ведомства. Без отопления в морозы остались жилые дома и социальные объекты.

По предварительным данным, 23 февраля из-за порыва электросетей была остановлена работа котельной. Сейчас работа котельной возобновлена, сотрудники МУП «Теплоснабжение» ремонтируют сети. Однако отопление отсутствует в пяти многоквартирных домах поселка.

Прокуратура оценит работу теплоснабжающей и сетевой организаций, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Михаил Мананников