Возбуждено новое дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Красноярского края

В отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, арестованного в сентябре 2020 года за коррупцию, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, бывший чиновник подозревается в мошенничестве на 1 млн руб. По версии следствия, в 2018 году к министру обратился лесозаготовитель с просьбой оказать содействие в предоставлении в долгосрочную аренду лесного участка в Богучанском районе.

Чиновник пояснил предпринимателю, что для положительного решения вопроса необходимо передать 1 млн руб. его родному брату.

Требуемая сумма, по данным следствия, была передана частями. Однако со своей стороны условия соглашения глава регионального минлесхоза не выполнил.

Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова и его брата Юрия задержали в сентябре 2020 года. Первого обвинили в получении взяток, второго — в посредничестве при их передаче. Согласно материалам расследования, в течение двух лет (с марта 2018-го по март 2020 года) министр покровительствовал компании «Краслесторг», занимавшейся лесозаготовками в Енисейском районе края. Ее учредителями являлись хорошие знакомые брата чиновника Юрия Маслодудова. По версии следствия, глава минлесхоза давал указания руководителям подведомственных ему лесничеств подбирать участки под санитарные и другие рубки с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За это предприниматели, получавшие делянки для заготовки древесины, не скупились на взятки. За два года, как выяснило следствие, коммерсанты передали брату министра свыше 7 млн руб. Только 4 млн руб. из них якобы дошли до чиновника.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Министра кормил лес».

Илья Николаев