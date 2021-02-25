В Ярославле снова меняют схему движения по проспекту Машиностроителей

В Ярославле подходят к завершению подготовительные работы, связанные с перекрытием второго участка на проспекте Машиностроителей от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова, сообщили в пресс-службе мэрии города. В связи с этим внесены временные изменения в схему движения транспорта.

По словам представителя подрядной организации Алексея Самарина, на данный момент на объекте завершаются работы по устройству разворота для автотранспорта в районе ТЦ «Яркий». 26 февраля подрядчик начнет установку временных дорожных знаков.

В мэрии отметили, что на первом этапе подрядная организация завершила работы примерно на 85%. Второй этап работ также подразумевает замену инженерных сетей.

«Чтобы закончить ремонт коллектора на первом участке, необходимо приступить к работам на втором. Это обусловлено изменениями в технологии замены, тем самым сроки немного сдвинулись. На сегодняшний день подрядная организация не выполнила все мероприятия. В связи с этим вносить изменения в организацию движения на проспекте Машиностроителей мы пока не будем»,— пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, уточнив, что подрядчик должен закончить подготовительные работы до 27 февраля.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб. Окончание работ намечено на август 2021 года.

Дарья Сабаева