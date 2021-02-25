В Ростове убыток транспортных компаний превысил 1 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году убыток транспортных компаний Ростова-на-Дону составил более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба городской Думы. Отмечается, что такая сумма образовалась с учетом сокращения пассажиропотока и сумму обязательных лизинговых платежей, которая в прошлом году составила 633,8 млн руб.

Как говорится в сообщении, весной 2020 года из-за пандемии коронавируса пассажироперевозки в городе сократились на 80–90%, «при этом транспортные организации беспрерывно осуществляли обслуживание маршрутов». «Кроме того, в целях улучшения качества транспортного обслуживания перевозчики заблаговременно обновили подвижной состав за счет лизинга»,— отмечается в сообщении.

При этом ростовский департамент транспорта выставлял предприятиям претензии при несоблюдении муниципального контракта, не взыскивая их через суд до конца 2020 года. В декабре процедура по взысканию штрафов возобновилась, из-за чего департамент подал иски в Арбитражный суд на сумму в 17,6 млн руб. «В результате предъявленных исков Департамента к транспортным организациям и взыскании присужденных сумм по вынесенным судебным решениям большая часть транспортных организаций могут быть признанными банкротами, что парализует транспортное обслуживание в Ростове-на-Дону»,— говорится в сообщении.

В свою очередь, ростовская городская Дума рекомендовала администрации разработать комплекс мер для решения сложившейся ситуации, так как перед транспортными компаниями возникли обстоятельства непреодолимой силы в виде пандемии коронавируса.

Наталья Шинкарева