Суд прекратил дело о банкротстве Центра международной торговли в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» (ЦМТЕ), следует из картотеки суда.

Напомним, заявление о банкротстве было подано самим центром еще в ноябре прошлого года. Согласно заявлению ЦМТЕ, сумма его задолженностей составляет около 323 млн руб., что более чем в три раза превышает активы. В суде представители центра заявляли, что не могут погасить долги из-за ареста счетов по корпоративному спору с совладельцем центра Владимиром Титовым, начавшемуся еще в 2015 году. Отметим, учредители ЦМТЕ и аффилированные с ними компании последние несколько лет судятся друг с другом из-за долгов по договорам поручительства и займов.

В связи с этим суд пришел к выводу, что требования о банкротстве центра носят «управленческий и корпоративный характер». А заявление было подано с целью продолжения корпоративного конфликта с господином Титовым и невыполнения обязательств по выплате ему задолженностей. «Суд полагает, что должником создана ситуация, при которой должник формально отвечает признакам банкротства, однако пытается достичь иные цели, противоречащие целям и сути банкротства, которые направлены на пропорциональное и полное погашение требований независимых кредиторов», — указано в определении суда. Кроме того, суд установил, что у ЦМТЕ была возможность выплатить долги своевременно.

ЦМТЕ — это деловой комплекс класса «А» в центре Екатеринбурга, который включает в себя конгресс-центр и бизнес-отель «Panorama». Собственником имущества является ООО «Гранит XXI век», которое находится в банкротстве.

Учредителями ООО «Гранит XXI век» практически в равных долях являются депутат заксобрания Александр Серебренников (через ООО «Эссет менеджмент»), а также бизнесмен Владимир Титов и недавно скончавшийся Анатолий Сысоев. Их, а также директора ЦМТЕ Юрия Еременко, в суде пытались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гранит XXI век» в размере почти 1,4 млрд руб.

Илья Смирнов