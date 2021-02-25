Реставрация домов на улице Октябрьской революции в Уфе оценивается в 5 млрд рублей

В реставрацию 102 исторических домов на улице Октябрьской революции в Уфе потребуется вложить порядка 5 млрд руб. – примерно по 50 млн руб. на каждый объект (из расчета 250 тыс. руб. за кв. м.), сообщил главный архитектор Уфы Олег Байдин на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Он подчеркнул, что бюджетные средства на эти цели выделяться не будут. Проектные работы намерена оплатить АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в рамках спонсорской помощи, пояснил господин Байдин.

Он сообщил, что на улице Октябрьской революции планируется расширить пешеходную часть и обустроить велодорожки за счет сужения проезжей части. Вся историческая застройка должна быть сохранена и отреставрирована. «Хотелось бы, чтобы улица стала событийной площадкой», – отметил господин Байдин.

Влада Шипилова