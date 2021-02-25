В Ярославле 7 марта стартует «Главная Масленица страны»

В 2021 году в Ярославле празднование Масленицы начнется 7 марта. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что в этот день в Ярославле пройдет традиционное праздничное шествие и развод масленичного караула.

Одно из центральных событий праздника в Ярославле, имеющего статус «Главной Масленицы страны» - традиционный 10-й конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2021». В этом году выставка кукол будет организована в парке на острове Даманском.

В пресс-службе рассказали, что в этом году впервые за все время проведения ярославской Масленицы, будет организован праздничный сеанс радиосвязи. 9 и 10 марта радиолюбители Ярославля будут выходить в эфир из резиденции Государыни Масленицы и передавать специальный праздничный позывной R21BLIN, тем самым подтверждая во всем мире статус Ярославля как места, где проводится «Главная Масленица страны». Всем радиолюбителям, вышедшим на связь с Ярославлем из России и из других стран, отправят специальные открытки, которые дадут право на скидку при посещении туристических объектов в Ярославле.

Антон Антонов