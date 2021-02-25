В Казани из-за аварии на водопроводе без воды остались 12 домов

В результате аварии на водопроводе в Казани без воды остались 12 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня на проспекте Ибрагимова. На месте ЧП работают бригады МУП «Водоканал». «Бригады «Водоканала» сразу же приступили к ликвидации аварии и технологическому переключению во избежание отключения большого количества жителей от водоснабжения», — отметили в мэрии.

На месте происшествия осуществляется подвоз воды. Работы по устранению аварии, по предварительным данным, будут продолжаться до конца дня.

"Ъ-Казань"