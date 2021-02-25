Директор астраханской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,1 млн рублей

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении директора фирмы, подозреваемого в крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый убедил директора одной из астраханских организаций заключить договор со своей фирмой по поставке металлической арматуры на общую сумму более 4,1 млн руб., при этом он якобы не имел возможности поставить товар. Предположительно, таким образом, мужчина похитил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Мария Шахрай