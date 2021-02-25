Еще 46 ямальцев заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 36 997 жителей округа. Из них более 34 тыс. пациентов выздоровели, 396 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 198 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 212 100. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 876 больных скончались.

Михаил Мананников