Как массовый приток инвесторов меняет финансовую индустрию

Консервативные финансовые инструменты, например банковские депозиты, больше не приносят достойного дохода, превышающего инфляцию. Все больше россиян понимают, что заработать можно на рынке акций, и поэтому в начале 2021 года мы видим продолжение массового притока инвесторов на фондовую биржу, который начался в прошлом году.

Для российских частных инвесторов наибольший интерес представляют акции компаний с листингом в РФ и США. О популярности американских бумаг у соотечественников говорит запуск торгов акциями некоторых компаний, входящих в индекс S&P 500, на Московской бирже. Также отметим рекордный объем торгов на Санкт-Петербургской бирже – $31,59 млрд по итогам декабря 2020 года, в 11 раз больше показателя за январь 2020-го. А чтобы успешно торговать акциями с листингом в США, нужно следить за новостями и прогнозами по экономике США.

Американский фондовый рынок подкрепляют успешные испытания вакцин и снижающийся уровень безработицы. Мировая экономика продолжает работать, подстроившись под новую реальность, продиктованную пандемией коронавируса.

Рынок акций США: прогноз

Базовый сценарий прогноза по экономике США в 2021 году, сформулированный аналитиками ИК «Фридом Финанс», предполагает рост ВВП страны в реальном выражении на 3,8% и снижение безработицы. При этом пессимистичный сценарий предполагает рост ВВП на 3%, а оптимистичный – на 4,4%. В 2020 году показатель снизился на 3,5% из-за пандемии.

Экономика США уже начала восстанавливаться после потрясений, вызванных COVID-19, но для сохранения этого хрупкого роста политика должна остаться взвешенной и мягкой. Сюда же эксперты относят отсутствие серьезных торговых противоречий с Китаем и ЕС после ухода с поста Дональда Трампа.

Стимулирующая политика приведет к новому росту корпоративных прибылей. Средний рост прибыли компаний из индекса S&P 500 составит от 15 до 23%. Это один из драйверов подъема котировок – их гонят вверх не только инвестируемые в рынок деньги, но и темп роста корпоративных финансовых показателей. Крупный бизнес зарабатывает все больше и больше. К сожалению, малый и средний бизнес чувствует себя существенно хуже в современной цифровой экономике и гораздо медленнее наращивает свою прибыль.

Перемены в мировой финансовой индустрии

В развитых странах брокерская индустрия еще недавно находилась в стагнации, но в 2020 году перешла к довольно высоким темпам роста. В США этот сегмент считается высококонкурентным, с высоким уровнем проникновения. Усиление ценовой конкуренции, обнуление обязательных комиссий (которые привели к включению в цены тех же самых комиссий), рост числа биржевых площадок – все это привело к уменьшению издержек, но рост спроса со стороны розничных инвесторов открыл новые сегменты.

В Америке объем торгов вырос в два раза, в России – более чем в четыре раза, в мире – с $7 трлн до $12 трлн, то есть брокерская индустрия органически удвоилась почти повсеместно. Это позитивно сказывается на объеме сделок и выручке брокерских компаний.

Онлайн-брокер Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) приобрел в 2020 году конкурирующую TD Ameritrade Holding Corp., что позволило ему нарастить клиентскую базу с 12 почти до 30 млн. При этом увеличения с 9 до 12 млн человек компания добивалась в течение пяти лет. У приложения для трейдинга без комиссии Robinhood (кстати, планирующего IPO в 2021 году) было 2 млн клиентов в 2017 году, 9 млн – в 2019-м, а в 2020 году – уже 12 млн.

Помимо роста числа клиентов, увеличилось и количество сделок. Не только клиентов стало больше, они стали гораздо активнее торговать. У Ameritrade – около 4 млн ежедневных сделок, у Interactive Brokers – 2,5 млн сделок, у E*Trade количество сделок приблизилось к 6 млн, у Freedom Holding Corp. это около 1 млн транзакций ежедневно.

При таком расширении бизнеса растут и цены акций брокерских компаний. Например, котировки FRHC за 2020 год выросли в три с половиной раза, c $14,51 до $51,31.

Доля розничных инвесторов в США за 2020 год увеличилась до 19% населения с привычных 15%, которые не до этого менялись шесть лет.

Клиенты Freedom Holding Corp.

Число активных клиентов в платформе Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) Tradernet составляет 68 тыс. (из общего числа клиентов 230 тыс.). Это те, кто совершает хотя бы одну сделку в месяц. Число этих клиентов сейчас в пять раз выше, чем годом ранее.

Если обратить внимание на динамику по открытию счетов, то в январе, когда обычно наблюдается спад, в 2021 году было открыто более 9 тыс. счетов – почти втрое выше, чем годом ранее. В ноябре и декабре 2020 года холдинг открывал по 18 тыс. счетов против 1,5 тыс. годом ранее.

Гендиректор ИК «Фридом Финанс», российской части Freedom Holding Corp., Тимур Турлов отмечает, что такой рост не только отражает трансформацию всей индустрии, но и накладывает огромную нагрузку на инфраструктуру. Никто из брокеров сейчас не успевает масштабировать ее с необходимой скоростью. «Мы стабильно перевалили за 1 миллион транзакций в сутки сейчас на среднедневном базисе, и этот показатель сопоставим с количеством транзакций, которые делают крупнейшие американские брокеры. По своему размеру наша компания начинает конкурировать далеко не только с локальными игроками. Это была наша цель, мы очень хорошо понимали, что выживем, только если будем конкурировать с крупными американскими брокерами, а не с крупными брокерами в России или Казахстане. Этим мы сейчас и занимается», – говорит Тимур Турлов.

Уникальные продукты ИК «Фридом Финанс»

Число клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже в январе 2021 года превысило 96 тыс., следует из данных торговой площадки. Это восьмое место среди крупнейших операторов Мосбиржи. Какие же уникальные продукты предлагает инвестиционная компания?

Высокорискованный сегмент IPO может приносить и высокий доход – десятки и сотни процентов прибыли. Неквалифицированный российский инвестор не может участвовать в первичных размещениях на биржах США. Решением для желающих заработать на биржевых дебютах может стать ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – покупая бумаги этого фонда, инвестор становится участником не менее десяти IPO (доля каждого в портфеле фонда не превышает 10% для снижения рисков). Через три месяца после размещения акции компаний продаются, чтобы вложить деньги в новые IPO. Квалифицированного инвестора этот инструмент может заинтересовать как диверсифицированный актив (сейчас в составе «Фонда первичных размещений» 29 компаний) и возможность фонда получать удовлетворение заявок по верхней границе, что редко доступно частному лицу. Бумаги фонда торгуются на Московской (текущая цена – около 3400 руб.) и Санкт-Петербургской ($46) биржах.

Для инвесторов, которые за одну сделку хотят стать акционерами десяти американских технологических компаний – лидеров с точки зрения устойчивости и потенциала роста, ИК «Фридом Финанс» вывела на биржу БПИФ «Лидеры технологий» (MOEX: MTEK). Стоимость пая фонда выросла с момента старта торгов на 106%.

С 15 февраля 2021 года на Московской бирже доступен также ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний». Рыночная котировка пая фонда сейчас – 20 390 руб. Фонд инвестирует в высокодоходные облигации перспективных компаний РФ малой и средней капитализации. Такой ПИФ может дать доходность существенно выше, чем у банковских вкладов, и обогнать инфляцию.

Подробнее об инвестициях в акции на рынке США и России, а также в IPO и паевые фонды вы можете узнать в филиале ИК «Фридом Финанс» в Перми по адресу:

614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120

Тел.: +7 (342) 255-46-65

E-mail: perm@ffin.ru