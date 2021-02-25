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В Тюменской области выявили 83 случая COVID-19

На территории Тюменской области за минувшие сутки было выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 052 человека. Более 29 тыс. из них выздоровели, 282 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 198 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 212 100. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 876 больных скончались.

Михаил Мананников


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