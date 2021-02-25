Еще 3,2 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии в Самаре

Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения стала причиной отключения воды в 16 многоквартирных жилых домах в Самаре в четверг. Сообщение о происшествии поступило в региональное ГУ МЧС в 7:36 (MSK+1). Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм на ул. Бакинская, 21Б, в Куйбышевском районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС,

«На время проведения работ без водоснабжения остаются потребители (3200 человек, из них 370 детей), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено»,– говорится в сообщении.

В настоящее время авария устраняется. Возобновить подачу воды в дома планируется сегодня в 20:00. Ранее аналогичная утечка произошла в Долотном переулке, 16, в Куйбышевском районе. В результате нее без холодной воды остались 22 многоквартирных дома (3,2 тыс. жителей), школа и медучреждение. Она до сих пор не устранена.

Георгий Портнов