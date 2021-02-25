Экс-сотрудника компании сотовой связи из Сарапула осудили за продажу информации клиентов

Два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначили бывшему сотруднику одной из компаний сотовой связи в Сарапуле за продажу детализации телефонных соединений (ч. 3 ст. 272 УК РФ, ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 2 ст. 138 УК РФ). Также ему запретили заниматься деятельностью в области обработки и защиты персональных данных третьих лиц на год, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с июня по август 2020 года подсудимые распечатывал, фотографировал и отправлял через интернет детализацию соединений абонентов. Взамен он получал денежное вознаграждение.