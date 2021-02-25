Глава Ижевска: повреждений на сетях водоканала становится меньше

За январь-февраль 2021 года в Ижевске произошло 82 порыва водопровода и канализации, в том числе 7 за три праздничных дня. Это на 53 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире на своей странице во «Вконтакте».

Он подчеркнул, что чаще всего повреждаются чугунные водопроводы, которым по несколько десятков лет. Это происходит из-за перепадов температуры и подвижек грунта.

«Потребность в замене сетей все более очевидна, и каждый год предприятие в свои планы включает ремонт, реконструкцию и строительство новых трубопроводов.В 2021 году Ижводоканал в рамках инвестиционной программы реконструирует и построит более 5 км водопроводных сетей и 3,5 км сетей водоотведения»,— отметил господин Бекмеметьев.