В 2020 году в Югре выросло число преступлений с использованием IT

Каждое третье преступление, зарегистрированное в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в 2020 году, было совершено с использованием компьютерных технологий. Об этом на заседании окружной думы сообщил начальник управления МВД по региону Дамир Сатретдинов.

По его данным, в ХМАО число зарегистрированных преступлений с использованием IT выросло на 48,4% и достигло около 8,4 тыс. фактов за 2020 год. «В среднем по России на 100 тыс. населения было зарегистрировано 350 фактов, в Югре — 500 фактов на 100 тыс. населения»,— отметил господин Сатретдинов в докладе о деятельности регионального управления МВД в 2020 году.

Помимо этого, в прошлом году зарегистрирован рост преступлений коррупционной направленности. Так, количество тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере выросло на 16,8%, а фактов получения взятки — на 6,8%. Всего в 2020 году было выявлено 850 преступлений экономической направленности, возбуждено четыре уголовных дела в сфере исполнения нацпроектов.

Дамир Сатретдинов также подчеркнул, что впервые за три последних года в Югре выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году сотрудники полиции задержали на улицах муниципалитетов около 41 тыс. пьяных граждан. По мнению господина Сатретдинова, для борьбы с алкоголизмом одних действий полиции недостаточно, так как «в основе проблемы лежат социальные причины».

Анастасия Реутова