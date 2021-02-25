Число точек общепита в Перми за год выросло на 3,5%

Количество заведений общепита в Перми за год увеличилось на 3,5%. Такие данные приводит 2ГИС. Всего в настоящий момент в городе работает 2334 заведения.

Лидером по динамике среди всех форматов стали суши-бары. Сейчас в городе работает 108 заведений такого профиля, за год их стало больше на 83%. Число точек с напитками на вынос увеличилось на 45,9% и достигло 286 организаций. Количество кулинарий с доступной готовой едой выросло до 93 точек (+36,8%).

При этом в Перми, как и во многих других мегаполисах, снижается число баров и ресторанов. Баров стало меньше на 16% (сейчас их 189), ресторанов — на 6,3% (134 заведения).

В 2ГИС отмечают, что темпы прироста заведений общепита в России существенно замедлились. Если в 2019 году все города демонстрировали двузначный прирост отрасли, то в 2020-м динамику более 10% показали всего четыре города-миллионника: Волгоград, Уфа, Москва и Казань. Пермь по годовому приросту точек общепита заняла 13-е место.