Лжесотрудник банка и лжеполицейский похитили у жителя Ижевска 3,5 млн рублей

У 28-летнего работника одного из заводов Ижевска похитили 3,5 млн руб., которые он взял в кредит в семи банках. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшему позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что от его имени оформлена заявка на получение кредита. Ижевчанин ответил, что не подавал заявку. При этом он отметил, что посчитал этот звонок мошенническим.

Затем мужчине позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил о утечке его клиентских данных. Потерпевший поверил ему, так как его номер телефона совпал с номером местной полиции — его подменили с помощью IP. После этого он стал выполнять указания звонивших.

Так, в течение семи дней злоумышленники отправляли потерпевшего в конкретные отделения банков для оформления «зеркального» кредита под предлогом защиты от незаконного оформления займов мошенниками. Затем они отправляли ему в мессенджере номера страховых ячеек для перечисления обналиченных средств для их сохранности. При этом звонившие указывали местонахождение банкоматов, с помощью которых необходимо перевести деньги.