В Самарской области 12 чиновников лишились работы из-за утраты доверия

В Самарской области 12 чиновников разных государственных структур покинули свои посты с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает правительство региона по итогам заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Департаментом правопорядка в прошлом году проведены проверки в отношении 39 служащих, а 2019 – было 56. И в настоящее время к различным видам дисциплинарной ответственности привлечен 31 человек»,– цитируются в сообщении слова главы управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона Натальи Прокофьевой.

Также, по информации правительства Самарской области, в минувшем году 13 депутатов были привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие сведений о доходах. Еще три парламентария в регионе сложили полномочия по собственному желанию. Кроме того, в отношении шести других депутатов в Самарской области принято решение о сложении полномочий из-за утраты доверия.

Георгий Портнов