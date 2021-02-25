Депозитам накинули проценты

Российские банки повышают ставки по депозитам. Больше года доходность таких продуктов падала — за это время ставка по вкладам на срок более 12 месяцев снизилась почти на 2,5 процентных пункта. В середине февраля Центробанк объявил, что ключевая ставка в обозримой перспективе вырастет. После этого заявления отдельные банки повысили доходность по некоторым рублевым депозитам. Среди таких организаций, например, «Хоум Кредит», Кредит Европа банк и Юникредит-банк. Подхватят ли этот тренд другие игроки рынка? Тему продолжит Виктория Феофанова.

Банки вступают в борьбу за вкладчиков. И хотя депозиты — не самый выгодный продукт с точки зрения доходности, у него есть существенное преимущество, а именно — отсутствие рисков. У банков свои интересы. Как правило, люди открывают вклад на продолжительный срок и нередко продлевают контракты, а значит, их средства можно использовать для того, чтобы кредитовать клиентов. Правда, в период кризиса потребность в этом отпала, поэтому и привлекать вкладчиков путем повышения процентной ставки по депозитам смысла нет, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев:

«Страшно кого-то кредитовать, банки просто бояться в какие-то большие проекты вкладываться. Нам деньги не нужны, говорят банки, надо понимать, что мы интегрированы в мировую финансовую систему. В мировой финансовой системе уже были отрицательные ставки, и они есть. До этого в ближайший год, наверное, не дойдем. Но еще год-два назад казалось, что ставки по валютным депозитам на уровне 5% — это нормально, а сейчас 1% банки не дают. Мы можем столкнуться ровно с этим же и в рублевой зоне».

Тем не менее, отдельные банки все-таки решили повысить проценты. Компания Frank RG ежедневно отслеживает ставки по вкладам более 50 кредитных организаций и высчитывает среднее значение максимальных показателей. Так, средняя ставка по годовым вкладам на сумму 100 тыс. руб. за последний месяц выросла на 0,08%, следовательно, для вкладчиков этот инструмент стал выгоднее. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в течение ближайших трех лет регулятор может повысить ключевую ставку с 4,25% до 5% или даже 6%.

Правда, такие прогнозы на повышении доходности депозитов сказались незначительно. Нынешний рост этого показателя связан с иными факторами, говорит гендиректор компании Frank RG Игорь Грибанов: «Сейчас происходит балансировка бизнес-моделей банков в сегменте вкладов. Организациям нужно бороться за фондирование, чтобы давать кредиты, а вклады физлиц — это большой кусок этого фондирования. Поэтому если банк видит, что вклады начинают таить или растут не так быстро, как кредиты, то для него это повод пересмотреть ставки в сторону роста и побороться за вкладчиков».

Между тем считать текущий тренд на рост процентных ставок по депозитам устойчивым преждевременно, и в конечном итоге все будет зависеть от политики Центробанка, продолжает Юрий Грибанов: «Ставки по кредитам тоже снизились, и рост стоимости фондирования при росте ставки приведет к тому, что банки будут меньше зарабатывать. Процентная маржа будет снижаться, что в текущих условиях является дополнительной нагрузкой. И поэтому, конечно, банки встают перед дилеммой. Если ЦБ не будет менять ключевую ставку, то мы увидим флуктуации в зависимости от сезона или текущей рыночной ситуации.

Как только Центральный банк ставку повысит, то мы, конечно, увидим, уверенный рост, сопоставимый с ростом ключевой ставки».

Одновременно с этим ЦБ отмечает рост интереса россиян к иностранным акциям и облигациям. В прошлом году чистый приток денег физлиц в эти финансовые инструменты превысил 600 млрд руб., в то время как отток средств с валютных счетов и вкладов составил порядка 300 млрд, а с рублевых — свыше 700 млрд.

Лилия Галявиева