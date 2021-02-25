В Свердловской области 178 новых случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 178 человек, 13 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. Количество заболевших за сутки уже несколько недель снижается, 24 февраля впервые с октября было зарегистрировано меньше двухсот случаев заражения за сутки.

По данным на 25 февраля за весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 77 151 человек. Из них больше 69 тыс. уже выздоровели, 2345 пациентов скончались.

Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 1 марта. Основную массу ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, свердловские власти планируют снять к началу лета.