Для активиста «Бессрочного протеста» в Татарстане запросили почти семь лет колонии

Прокуратура Татарстана запросила для активиста «Бессрочного протеста» Карима Ямадаева шесть лет и девять месяцев колонии общего режима. Его обвиняют в призывах к террористической деятельности и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает РИА «Нoвости».

Напомним, в конце 2019 года активист записал и выложил в интернет инсценировку суда над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. При этом он заявлял, что «сходство» имен героев ролика с именами президента России, его пресс-секретаря и главы «Роснефти» «случайно». Однако в итоге его обвинили в оскорблении власти и призывах к терроризму.

Также гособвинитель попросил для подсудимого три года лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

"Ъ-Казань"