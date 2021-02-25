Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках из-за снегопада

Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Нижнего Новгорода утром 25 февраля. Движение оказалось затруднено из-за снегопада.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы образовались на проспекте Гагарина, улице Горной, Мызинском мосту и улице Ларина, на Высоковском проезде и Овражной улице, улицах Белинского и Родионова. Также проезд затруднен по метромосту, улицам Советской, Бетанкура, Акимова, по проспекту Ленина, Московскому шоссе и улице Коминтерна.

Прогнозируется, что к 11:00 пробки станут шестибалльными.

Анастасия Еремина