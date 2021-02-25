Баскетбольный клуб УГМК завоевал Суперкубок РФБ

Баскетбольный клуб УГМК в матче Суперкубка Российской федерации баскетбола (РФБ) обыграл оренбургский клуб «Надежда», став первым обладателем нового российского кубка, сообщили в пресс-службе уральской команды. Матч прошел на главной арене Дворца спорта УГМК и закончился со счетом 93:68. Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Эмма Меессеман, на ее счету — 27 очков и семь подборов. В составе соперника самой результативной стала нападающая Виктория Медведева с 15 баллами.

«Эта победа принесла нам новый титул, а мы очень любим титулы. Сама же игра проходила скачками. Были хорошие моменты и немного сумасшедшие. В третьей четверти у нас случились глупые потери и провал в защите. Наш главный вывод после этой игры один — стараться играть более стабильно и качественно», — заявил главный тренер БК УГМК Мигель Мендес.

Свой следующий матч УГМК проведет 28 февраля в рамках российской Премьер-лиги против подмосковной «Спарты энд К». Матч пройдет на главной арене ДИВСа в 17:00.

Илья Смирнов