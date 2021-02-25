В Челябинской области поймали группу автоугонщиков

В Челябинской области двух местных жителей задержали по подозрению в угоне дорогих иномарок на сумму более 13 млн руб, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска при попытке очередного угона автомобиля в Еманжелинске. Против них возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Дело в отношении ещё двоих фигурантов выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.

Следствием доказана причастность подозреваемых к хищению восьми иномарок. Полицейские изъяли и передали владельцам семь автомобилей.

Все участники преступной группы заключены под домашний арест. Им грозит до десяти лет лишения свободы.