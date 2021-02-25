Авиаперевозчик Royal Flight продлил полетную программу из Перми в Анталью

Авиакомпания Royal Flight продлила полетную программу по направлению Пермь — Анталья (Турция). Согласно расписанию пермского аэропорта, перевозчик планирует выполнять полеты по этому маршруту до 23 апреля. Ранее в расписании значилось, что Royal Flight будет осуществлять рейсы из Перми в Анталью с 26 февраля по 26 марта.

Напомним, с 8 февраля из Большого Савино вновь стали доступны международные рейсы. Перелет в Анталью, запланированный на 26 февраля, станет первым зарубежным рейсом из Перми с марта 2020 года. С 5 марта из аэропорта Перми начнут также выполняться прямые рейсы в Дубай.