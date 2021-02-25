В Сибири в 2020 году возбудили вдвое больше уголовных дел о контрабанде леса, чем годом ранее

В 2020 году возбуждено 149 новых уголовных дел, связанных с контрабандой леса и лесоматериалов из Сибири, что более чем вдвое превышает показатель 2019 года, сообщил журналистам в четверг начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Лесоматериалы, по его словам, оказались в числе наиболее частых объектов преступлений, а большее число уголовных дел господин Ястребов связал с активизацией работы по их выявлению.

«Причина у нас одна. На протяжении всего 2020 года, особенно в конце года, президентом был дан посыл и таможенные органы начали серьезно работать в этом направлении — это процесс на декриминализацию лесной отрасли в Сибирском федеральном округе. Мы давно заметили проблему бесконтрольной вырубки лесов и контрабандный вывоз леса, поэтому была проведена определенная работа»,— сказал он.

Всего в округе в 2020 году было возбуждено 360 уголовных дел о контрабанде, уточнил господин Ястребов.

Общий объем экспорта леса и лесоматериалов из Сибири в 2020 году, по данным господина Ястребова, сократился на 12%, составив 18,2 млн куб. м: 2,6 млн куб. м необработанной древесины и 15,6 млн куб. м — обработанной.

Дарья Решетникова