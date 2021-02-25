На заводе Coca-Cola в Екатеринбурге назначен новый директор

На завода Coca-Cola HBC Россия в Екатеринбурге назначен новый директор. Как сообщает пресс-служба компании, на эту должность назначен Роман Покосьянов. Он будет отвечать за рост производственных бизнес-показателей и соблюдение стандартов качества согласно стратегическим планам и целям компании.

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании, предыдущий директор Алексей Молчанов возглавил завод в Самаре. Что касается Романа Покосьянова, он работает в компании уже несколько лет — он начинал свою деятельность на заводе в Красноярске, а затем был переведен на завод в Новосибирск.

«Несмотря на сложное первое полугодие 2020 года и значительные ограничения в отрасли HoReCa, в 2020 году на заводе было произведено более 138 млн литров продукции, что на 13,7% превышает показатель 2019 года. Завод Екатеринбурга показывает стабильно высокие результаты эффективности производства благодаря сильной команде и эффективным бизнес-процессам», — рассказывает директор Роман Покосьянов.

Завод Coca-Cola HBC Россия работает в Екатеринбурге c 1998 года и выпускает более 30 видов безалкогольных напитков под брендами Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta, BonAqua. Завод в Екатеринбурге обеспечивает напитками Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край, Республику Удмуртию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Мария Игнатова