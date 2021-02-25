С экс-главы Каслинского района взыскали 2,2 млн рублей за уничтожение исторического дома

Каслинский городской суд взыскал с бывшего главы района Александра Грачева 2,2 млн руб. в счет возмещения ущерба за уничтожение объекта культурного наследия. От уголовного наказания в виде условного лишения свободы за превышение должностных полномочий экс-мэра освободили по амнистии, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В июне 2018 Александра Грачева признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Суд установил, что в 2012-2013 годах он незаконно выделил местным жителям два участка, обремененных правами третьих лиц. Кроме того, в 2014 году глава передал предпринимателю объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности. В результате бизнесмен демонтировал здание, а на участке построил новый объект. Суд назначил бывшему главе района условное наказание, от которого он был освобожден по амнистии.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Грачева в пользу муниципалитета материального ущерба, причиненного уничтожением исторического здания в размере более 2,2 млн руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура.