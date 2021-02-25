В Пензе открылся второй региональный сосудистый центр

В Пензе начал работать второй региональный сосудистый центр на базе Клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина, организация которого началась в мае 2020 года. Об этом сообщили в областном правительстве.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждение было поставлено современное оборудование, среди которого нейроэндоскопическая стойка, аппараты для искусственной вентиляции легких, а также ангиографический комплекс, стоимостью более 63 млн руб.

Как отметили в облправительстве, в центре врачи уже провели первые три операции. Пациенты были отобраны из тех, кто находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении больницы Захарьина.

Мария Шахрай