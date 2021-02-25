Губернатор Воронежской области завел личный телеграм-канал

У губернатора Воронежской области появился собственный телеграм-канал. «Приветствую всех в моем очередном социальном медиа. Решил вслед за соцсетями появиться и в телеграме. Здесь буду сообщать новости о своей работе, развитии Воронежской области и делать комментарии по важным событиям»,— написал господин Гусев 25 февраля.

Отметим, что личные телеграм-каналы есть и у других глав черноземных регионов, в частности у врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Валерия Розбот